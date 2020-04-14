Главврач Александровской больницы Киева заявила, что уже идет увеличение заболеваемости коронавирусом, а его пик прогнозируется после Пасхи

За последнюю неделю в Киеве наблюдается увеличение количества госпитализированных больных коронавирусом COVID-19, а его пик ожидается после Пасхи, сообщила главный врач Александровской клинической больницы Киева Людмила Антоненко.

"В течение последней недели наблюдается тенденция увеличения количества госпитализированных больных в инфекционные отделения от 10 до 17 в сутки. Все средней и тяжелой степени тяжести. Не исключаем, что в ближайшее время мы можем иметь пик заболевания, особенно после Пасхальных праздников, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан", - написала она в Фейсбуке.

Главврач отметила, что по состоянию на 13 апреля в Александровской больнице Киева в инфекционных отделениях находится 74 пациента, из них - 49 с подтвержденным коронавирусом, 19 - с подозрением, 61 - с пневмонией, 3 - в реанимации, 1 - на ИВЛ.

По словам Антоненко, в больнице от коронавируса умерли двое мужчин - 48 и 74 лет.

"Оба поступили в крайне тяжелом состоянии, с двусторонней полисегментарной тотальной пневмонией, сразу были доставлены в отделение реанимации и подключены к ИВЛ. Пациент 48 лет был подключен к аппарату ЭКМО. Врачи пытались вернуть его к жизни больше двух недель. За пациента 74 лет мы боролись в течение недели. Он имел серьезные сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы", - написала она.

Также она отметила, что врачи не исключают, что пик заболеваемости будет после Пасхи, учитывая большое количество инфицированных священников и, вероятно, прихожан.