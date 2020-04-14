Трамп: США удалось замедлить распространение COVID-19

Количество новых зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории США снижается, сообщил на пресс-конференции в Белом доме американский президент Дональд Трамп.

"Америка делает существенно важные успехи в борьбе с вирусом. На протяжении выходных количество зарегистрированных за сутки новых случаев заражения снижалось, снижалось на территории всей страны", - заявил американский лидер.

Трамп отметил, что "уменьшается число необходимых госпитализаций в очагах распространения инфекции: в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мичиган и Луизиана".

"Это доказательство того, что принятая стратегия борьбы против вируса работает. Это означает, что американцы следуют указанным правилам. Невероятно, что они сделали", - заявил президент США

Трамп подчеркнул, что на данный момент ситуация развивается лучше, чем ожидалось.

Американский лидер поблагодарил за эти успехи сотрудников системы здравоохранения, "которые были вместе с нами с самого начала".

По состоянию на 13 апреля США продолжают занимать первое место в мире и по зарегистрированным случаям коронавируса, и по летальным исходам вследствие заражения COVID-19. Там зафиксировано почти 600 тыс. пациентов с COVID-19 и 23,3 тыс. летальных исходов. Полностью вылечились около 36 тыс. пациентов.