В Черновицкой области снова растет число заболеваемых коронавирусом, а с 18 апреля опять введут особый режим

В Черновицкой области официально подтвердилось еще 84 случая заражения коронавирусом, 54 зараженных - из Черновцов, число заболевших за последнюю неделю возросло на 300 человек, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

"Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 546 человек", - сказал глава ОГА в вечернем видеообращении в Фейсбуке.

По его словам, в ночь на вторник, 14 апреля, в область прибудет очередная партия помощи от Офиса президента, которую распределят по районам.

"По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в следующие выходные на Буковине снова будет действовать особый режим. Начнется он в 13:00 в субботу, 18 апреля, и продлится до 6:00 вторника, 21 апреля", - добавил глава обладминистрации.