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23:30 13.04.2020

Минрегиону выделили в бюджете 4,9 млрд грн после изменений в госбюджете-2020

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Минрегиону выделили в бюджете 4,9 млрд грн после изменений в госбюджете-2020

Министерству развития громад и территорий Украины после изменений в госбюджете-2020 выделили в бюджете чрезвычайной ситуации 4,9 млрд грн на финансирование Государственного фонда регионального развития (ГФРР), что позволит ввести в эксплуатацию объекты, на которых уже началось строительство, сообщила пресс-служба Минрегиона.

"13 апреля 2020 Верховная Рада Украины приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". На финансирование Государственного фонда регионального развития (ГФРР) депутаты оставили 4,9 млрд грн, что уменьшило его объем на 2,6 млрд грн. Это существенное сокращение, поэтому в предыдущем проекте изменений в бюджет планировалось направить средства ГФРР в полном объеме в стабилизационный фонд на осуществление мероприятий, направленных на борьбу с COVID-19", - сказано в сообщении.

В частности указано, что оставленные расходы позволят ввести в эксплуатацию уже начатые в предыдущие годы объекты, сохранить рабочие места, а также не потерять доверие со стороны заявителей проектов в ГФРР.

"Такое решение даст возможность продолжить строительные работы на социально важных проектах регионального развития, обеспечить их ввод в эксплуатацию уже в этом году, не позволит в трудный для страны период потерять рабочие места, поддержит экономику и обеспечит реализацию проектов, которые запланированы в рамках программы "Большое строительство", - сказал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Также сообщается, что еще 1,7 млрд грн предусмотрено для борьбы с COVID-19: предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий.

Теги: #финансирование #коронавирус #украина #минрегион
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