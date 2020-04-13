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23:23 13.04.2020

Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

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Зеленский во вторник заслушает главу ГСЧС о ситуации в Чернобыльской зоне

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что внимательно следит за ситуацией в Чернобыльской зоне и 14 апреля заслушает информацию главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о происходящих там пожарах.

"Внимательно слежу за ситуацией в Чернобыльской зоне. Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество. Завтра заслушаю информацию от главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина о пожарах. Выводы не заставят себя ждать. Общество должно знать правду и быть в безопасности", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник вечером.

Теги: #гсчс #отчет #зеленский #чаэс #украина
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