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22:40 13.04.2020

Кабмин опроверг мифы об изменениях в госбюджет-2020 из-за коронавируса в стране

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Кабмин опроверг мифы об изменениях в госбюджет-2020 из-за коронавируса в стране

Кабинет министров Украины опроверг 12 мифов об изменениях в Государственном бюджете на 2020 год, которые ввели из-за чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса в стране, сообщает сайт правительственного портала.

"12 мифов о бюджете чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о том, что якобы можно было позже принять изменения в госбюджет, что фонд борьбы с COVID-19 значительно сократили и он будет управляться в Кабмине в ручном режиме, что правительство сокращает расходы на медицину, а также, что власть хочет лишать людей субсидий, а выплаты одиноким матерям и людям с инвалидностью будут остановлены.

Кроме того, в Кабмине опровергли утверждение, что правительство не планирует проводить индексацию пенсий, полностью прекратит финансирование культуры, сократит зарплаты учителям и стипендии студентам, отменит местные выборы, оставит без поддержки местных фермеров, а также сократит расходы на развитие регионов и прекратит "Большую стройку".

Теги: #госбюджет #украина #мифы #кабмин
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