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22:25 13.04.2020

11 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской области

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11 новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской области

В днепропетровской области по состоянию на вечер понедельника зафиксировано 11 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщила пресс-служба областной государственной администрации.

"На 13 апреля 2020г. 11 новых случаев заболевания COVID-19 ", - сообщает пресс-служба.

В частности, в г.Днепр - 1,  в Кривом Роге - 2, Павлограде – 6, в Павлоградском районе – 1 (ребенок шести лет и в Петропавловском районе - 1 (15-летняя девушка).

Отмечается, что все больные из Павлограда и районов, включая детей, контакттровали с людьми из Первомайска. Всего за сутки сделано 228 анализов.

"Стараемся оперативно выявлять контакты, которые могли иметь больные, чтобы вовремя локализовать очаги распространения инфекции. С начала эпидемии уже проверили на коронавирус более тысячи жителей. Результаты последнего тестирования - 11 новых случаев болезни", - цитирует пресс-служба слова главы Днепропетровской обладминистрации Александра Бондаренко.

Также глава ОГА отметил, что в настоящее время в Днепропетровской области официально подтверждено 71 случай коронавируса. Пятеро жителей области выздоровели.

Теги: #коронавирус #украина #днепропетровская_область
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