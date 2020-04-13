Полицейские поймали еще одного правонарушителя, причастного к пожару в зоне ЧАЭС

Правоохранители поймали еще одного правонарушителя, причастного к возникновению очередного пожара в зоне отчуждения ЧАЭС, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 13 апреля, около 14:00 произошел очередной пожар на территории зоны ЧАЭС. Работники отдела полиции зоны Чернобыльской АЭС совместно с коллегами соседнего Иванковского отделения полиции оперативно установили поджигателя. Им оказался 37-летний местный житель", - сказано в сообщении полиции в Фейсбуке.

Правоохранители установили, что мужчина по месту жительства сжигал мусор, затем остатки тлеющего костра погрузил на тележку, вывез за село и высыпал на сухую траву. Там и произошло возгорание сухостоя.

"Когда мужчина вернулся на то место, то увидел, что огонь перекинулся дальше, однако он не позвонил ни спасателям, или в полицию, а пытался самостоятельно погасить огонь. Однако было уже поздно, огонь перекинулся дальше", - отметили в полиции.

В пресс-службе подчеркнули, что ветер опрокинул огонь на территорию леса, а дальше в зону отчуждения, где произошел масштабный пожар.

По данному факту правоохранители откроют уголовное производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от трехсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.