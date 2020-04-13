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21:57 13.04.2020

Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

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Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

 Возгорание хранилищ отработанного ядерного топлива (ХОЯТ) в зоне отчуждения полностью исключено, поскольку это несгораемые железобетонные конструкции, в то же время лес вокруг таких объектов вырубают в радиусе ста метров, заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"ХОЯТ-2 - это огромная железобетонная конструкция, обнесённая забором. Внутри ёмкости из монолитного железобетона, в которых на сотни лет будут упрятаны радиоактивные отходы. Оно пока вообще не заполнено отработанным ядерным топливом с работающих украинских АЭС", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбуке.

По словам Геращенко, ХОЯТ-1, на котором хранится отработанное ядерное топливо с остановленной в 2000 году Чернобыльской АЭС, находится на территории АЭС.

"Сейчас там  полностью безопасно. Любые возгорания исключены", - написал замминистра.

Он добавил, что хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесное" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции.

"Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров. Пожар, который шёл в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах ещё утром", - добавил он, отметив, что в ХОЯТах "гореть нечему".

Геращенко подчеркнул, что никакого изменения радиационного фона ни на Чернобыльской АЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами не наблюдается.

Теги: #пожары #чаэс #украина #мвд
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