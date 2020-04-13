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21:46 13.04.2020

Минюст представил информационный сайт анализа и описания юридического противостояния с РФ

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Минюст представил информационный сайт анализа и описания юридического противостояния с РФ

Министерство юстиции презентовало сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Россией, сообщил министр юстиции Денис Малюська.

"На чем сфокусироваться министерству в условиях карантина? Правильно, на цифровизации и работе онлайн. Поэтому ловите первую ласточку: добро пожаловать на https://lawfare.gov.ua - сайт, посвященный анализу и описанию юридического противостояния с Российской Федерацией", -написал Малюська на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, на данном информационном сайте будут выкладывать основную информацию о юридической части гибридной войны с РФ.

Также онс отметил, что на сайте будут дополнять и обновлять изложенную информацию.

Кроме того, он призвал специалистов по международному гуманитарному праву помогать и "делиться сообщениями и аналитикой".

Теги: #презентанция #сайт #украина #минюст
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