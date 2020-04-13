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21:44 13.04.2020

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

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Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Президент Украины Владимир Зеленский и наследный принц эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, в частности, в сфере сельского хозяйства, развития дорожной и медицинской инфраструктуры в Украине.

"Коронавирус не должен разрушить международную торговлю и экономические связи между странами. Для Украины критически важно развитие инфраструктуры – прежде всего, современных больниц и качественных дорог. После коронавируса жизнь продолжится, и мы можем планировать инвестиции уже сейчас", - цитирует украинского президента его пресс-служба.

Теги: #оаэ #зеленский #сотрудничество #украина
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