Зеленский поблагодарил наследного принца Абу-Даби за высококачественные средства защиты для украинских медиков

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре поблагодарил наследного принца эмирата Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна за переданные Украине высококачественные средства защиты для медицинских работников, а также за содействие в возвращении тысяч украинских граждан из ОАЭ и других стран мира.

"Спасибо за гуманитарную помощь украинским медикам для борьбы с распространением коронавируса, которая спасет не одну человеческую жизнь. Объединенные Арабские Эмираты показывают пример эффективной борьбы с пандемией", - подчеркнул Зеленский в разговоре, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент предложил активизировать совместные усилия Украины и ОАЭ в борьбе с распространением коронавирусной болезни в мире.

Как сообщалось, 10 апреля 2020 года в Международный аэропорт "Борисполь" прибыл рейс эмиратской авиакомпании Etihad, которым были доставлены 11 тонн гуманитарной помощи для Украины от ОАЭ и 113 украинских граждан.