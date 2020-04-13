События

21:01 13.04.2020

Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю

1 мин читать
Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю

Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что страна может достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели.

"Мы приближаемся к пику прямо сейчас", - отметил Редфилд в эфире американского телеканала NBC News.

"Вы поймете, когда страна достигнет пика: тогда на следующий день (подтвержденных случаев заражения - ИФ) будет меньше, чем днем ранее", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в США удалось "стабилизировать" скорость распространения инфекции.

Редфилд считает, что ключевыми факторами в борьбе с пандемией являются контроль за возможными зараженными и тестирование.

По состоянию на 13 апреля, США продолжают занимать первое место в мире и по числу диагностированных случаев заражения COVID-19, и по количеству летальных исходов. В стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с COVID-19, 22 тыс. из них скончались.

Самой сложной в США признана эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.

Теги: #сша #пик #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:08 13.04.2020
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 15 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 15 тысячам

20:33 13.04.2020
Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

20:32 13.04.2020
В Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19 - Рааб

В Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19 - Рааб

20:18 13.04.2020
В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

19:58 13.04.2020
Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

19:32 13.04.2020
Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

19:31 13.04.2020
Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

19:10 13.04.2020
175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

18:03 13.04.2020
"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

16:35 13.04.2020
В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

В Украине втрое увеличили количество тестирований на коронавирус

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

В среду Рада соберется для принятия изменений в регламент, которые позволят рассмотреть 16 тыс. правок в закон о банках – нардеп Кравчук

Криклия дезинформировали относительно управленческих решений правления "Укрзализныци" – врио главы УЗ Марчек

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

Минюст представил информационный сайт анализа и описания юридического противостояния с РФ

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Зеленский поблагодарил наследного принца Абу-Даби за высококачественные средства защиты для украинских медиков

Полицейские сообщили о подозрении двум участникам стрельбы в ромском поселении близ Мукачево

В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В среду Рада соберется для принятия изменений в регламент, которые позволят рассмотреть 16 тыс. правок в закон о банках – нардеп Кравчук

Криклия дезинформировали относительно управленческих решений правления "Укрзализныци" – врио главы УЗ Марчек

В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край", полиция открыла дело

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА