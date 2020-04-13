В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС наблюдаются верховые пожары в с.Рассоха и с. Кривая гора, сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"В 18.45 поступила информация, что в с.Рассоха продолжается верховой пожар, пришедший из с.Старые Соколы. Также верховой пожар наблюдается в районе с.Кривая гора, что на левом берегу Припяти", - сказано в сообщении на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что пожар, который возник между прудом-охладителем и рекой Припять спасатели локализовали, а также огонь, который дошел до открытого распределительного устройства.

Ранее в понедельник член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что природный пожар на территории зоны отчуждения ЧАЭС добрался до отселенного г.Припять и приблизился на расстояние около 2км к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный".

Позже в ГСЧС заверили, что ы зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины совместно с сотрудниками лесной охраны Госагентства по управлению зоной отчуждения продолжают тушение пожаров в четырех лесничествах, при этом угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и иных важных объектов нет.