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20:28 13.04.2020

В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край", полиция открыла дело

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В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край", полиция открыла дело

В г.Подгородное (Днепропетровская область) 12 апреля неизвестные подожгли офис партии "Наш край", сообщил народный депутат и сопредседатель партии Сергей Шахов.

"Вчера, в Днепропетровской области, в городе Подгородное сожгли офис партии "Наш край". Неоднократные угрозы и давление со стороны провластных сил на местных представителей партии вылились в обычный террор", - написал Шахов на странице в Фейсбуке, прикрепив соответствующие фотоснимки.

В свою очередь полиция Днепропетровской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту пожара в Днепровском районе

"12 апреля около 3:00 в полицию поступило сообщение о том, что в одном из офисов, расположенном на втором этаже "Дома быта" по улице Центральной г.Подгородное возник пожар", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что в результате пожара никто не пострадал, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Следователи полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Теги: #наш_край #днепропетровская_область
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