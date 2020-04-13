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20:32 13.04.2020

В Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19 - Рааб

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В Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19 - Рааб

Британские власти на этой неделе не планируют смягчать ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, сообщил в понедельник глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"На данном этапе мы не собираемся вводить какие-либо изменения в действующие меры, и мы не будем (их вводить - ИФ), пока мы действительно не будем уверены, что такие изменения могут быть проведены безопасно", - заявил Рааб на брифинге по COVID-19.

Глава британского МИД подчеркнул, что "преобладающее большинство" британцев придерживаются карантинных мер.

"Пожалуйста, продолжайте придерживаться (мер - ИФ), мы проделали слишком большой путь, потеряли слишком много любимых (людей - ИФ) и пожертвовали слишком многим, для того чтобы ослаблять (меры - ИФ) сейчас", - сказал он.

Рааб отметил, что, исходя из последней статистики, Великобритания "начинает побеждать в этой борьбе (с коронавирусом - ИФ)", однако страна "еще не достигла пика".

"Таким образом, нам нужно еще много сделать, но мы на правильном пути", - заявил глава МИД.

В Великобритании за сутки скончались 717 пациентов с коронавирусом COVID-19, таким образом, общее количество летальных исходов с момента появления вируса в Великобритании достигло 11329.

Всего за это время было проверено 290720 человек, у 88621 из них было выявлено заражение, отмечают в британском минздраве.

Ранее сообщалось, что на этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу.

Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции.

Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и ФРГ.

Теги: #коронавирус #британия
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