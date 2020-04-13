События

20:33 13.04.2020

Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

1 мин читать
Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

В отношении субъектов хозяйствования, в трудовых коллективах которых выявлены больные COVID-19, могут вводиться противоэпидемические ограничительные меры сроком на 14 календарных дней, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Такое решение зафиксировано в протоколе № 22 Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Как пояснили в главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве, если в организованном трудовом коллективе, например, промышленного предприятия, кто-то заболел COVID-19, весь коллектив (отдел, цех и т.п.), который теоретически мог контактировать с больным, будет отправлен на самоизоляцию с обязательным наблюдением врачей на 14 дней.

Для каждого предприятия или учреждения будут составлять отдельный план ликвидации очага инфекционного заболевания. Составлять план и контролировать его выполнение будет Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины, главное управление Госпродпотребслужбы Киева и Главное управление Гоструда в Киевской области.

Решение постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех предприятий, учреждений и организаций, расположенных в Киеве.

Теги: #киев #карантин #учреждения #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:08 13.04.2020
Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 15 тысячам

Число жертв коронавируса во Франции приблизилось к 15 тысячам

21:01 13.04.2020
Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю

Пик вспышки коронавируса может прийтись в США на эту неделю

20:32 13.04.2020
В Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19 - Рааб

В Великобритании пока не планируют ослабления ограничений в связи с COVID-19 - Рааб

20:18 13.04.2020
В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

19:58 13.04.2020
Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

19:32 13.04.2020
Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

19:31 13.04.2020
Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

19:31 13.04.2020
В Украине правоохранители из-за нарушения карантина открыли уже 56 уголовных производств

В Украине правоохранители из-за нарушения карантина открыли уже 56 уголовных производств

19:10 13.04.2020
175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

175 украинцев за границей лечатся от COVID-19

18:03 13.04.2020
"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

"Киевстар" запустил интерактивную карту соблюдения правил самоизоляции абонентами на основе big data

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

В среду Рада соберется для принятия изменений в регламент, которые позволят рассмотреть 16 тыс. правок в закон о банках – нардеп Кравчук

Криклия дезинформировали относительно управленческих решений правления "Укрзализныци" – врио главы УЗ Марчек

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Геращенко заявил, что возгорание хранилищ ядерных отходов в зоне отчуждения полностью исключено

Минюст представил информационный сайт анализа и описания юридического противостояния с РФ

Зеленский обсудил с наследным принцем Абу-Даби сотрудничество в агросекторе, развитии дорожной и медицинской инфраструктуры

Зеленский поблагодарил наследного принца Абу-Даби за высококачественные средства защиты для украинских медиков

Полицейские сообщили о подозрении двум участникам стрельбы в ромском поселении близ Мукачево

В зоне отчуждения ЧАЭС наблюдаются верховые пожары - Госагентство по управлению зоной отчуждения

В среду Рада соберется для принятия изменений в регламент, которые позволят рассмотреть 16 тыс. правок в закон о банках – нардеп Кравчук

Криклия дезинформировали относительно управленческих решений правления "Укрзализныци" – врио главы УЗ Марчек

В Днепропетровской области подожгли офис партии "Наш край", полиция открыла дело

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА