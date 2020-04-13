События

20:18 13.04.2020

Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

3 мин читать
Угрозы для ЧАЭС и хранилища отработанного топлива нет, утверждают в ГСЧС

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины совместно с сотрудниками лесной охраны Госагентства по управлению зоной отчуждения продолжают тушение пожаров в четырех лесничествах, при этом угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и иных важных объектов нет, заверяют в ГСЧС.

"В настоящее время основные усилия сосредоточены на том, чтобы остановить распространение и локализовать отдельные очаги пожаров в Корогодском, Денисовецком, Денисовецком Дитятковского и Парышевского лесничеств… В настоящее время угрозы для ЧАЭС, хранилища отработанного топлива и других критических объектов зоны отчуждения нет", - подчеркнул директор Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук в видеообращении, опубликованном на странице Службы в сервисе Ютуб в понедельник вечером.

Ранее в понедельник член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко заявил, что природный пожар на территории зоны отчуждения ЧАЭС добрался до отселенного г.Припять и приблизился на расстояние около 2км к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный".

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории… Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - написал Емельяненко на своей странице соцсети Фейсбук.

Он подчеркнул, что чернобыльские пожары тушат уже десятый день, а огонь, несмотря на работу спасателей, свободно перемещается из-за ветра, "и сейчас добрался до города Припять и опасных объектов Зоны отчуждения".

Согласно онлайн-ресурсу NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System, https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/map/#z:14;c:30.1,51.4;d:2020-04-12..2020-04-13), на котором оперативно отображаются данные о пожарах в различных регионах планеты со спутников, огонь приблизился к промплощадке нового безопасного конфайнмента (НБК) ЧАЭС на расстояние около 500м.

Вместе с тем, в Госслужбе Украины по ЧС заявляют, что по состоянию на 17.00 понедельника, 13 апреля, в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделения ГСЧС совместно с работниками лесной охраны ГАЗО продолжают тушение пожаров на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован. Наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами… Основные усилия сосредоточены в Денисовецком лесничестве вблизи населенного пункта Новый Мир, где отмечается распространение горения травяного настила и лесной подстилки", - говорится в сводке на сайте ГСЧС.

По данным Службы, на всех оперативных участках работает тяжелая инженерная техника ГСЧС для обустройства противопожарных разрывов и обеспечения доступа пожарной техники к местам тушения.

Также, согласно информации ГСЧС, радиационный фон по г.Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г.Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

"В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г.Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час)", - говорится в сообщении.

Теги: #гсчс #заявление #чаэс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:13 13.04.2020
Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

19:04 13.04.2020
Кабмин выделил ГСЧС 100 млн грн из Резервного фонда, почти половину – на зону отчуждения ЧАЭС

Кабмин выделил ГСЧС 100 млн грн из Резервного фонда, почти половину – на зону отчуждения ЧАЭС

18:17 13.04.2020
Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти – член общественного совета ГАЗО Емельяненко

Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти – член общественного совета ГАЗО Емельяненко

16:38 13.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС на левом берегу р.Припять возгораний нет – ГАЗО

В зоне отчуждения ЧАЭС на левом берегу р.Припять возгораний нет – ГАЗО

11:59 13.04.2020
В зоне отчуждения ЧАЭС продолжает гореть трава и лесная подстилка

В зоне отчуждения ЧАЭС продолжает гореть трава и лесная подстилка

09:32 13.04.2020
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

09:34 12.04.2020
В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

07:47 12.04.2020
На территории Житомирской области лесной пожар локализован, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 6 гектаров  – ГСЧС

На территории Житомирской области лесной пожар локализован, наблюдается тление 2 очагов на общей площади около 6 гектаров  – ГСЧС

13:51 11.04.2020
Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достигают десятков миллионов гривень - Госагентство по управлению зоной отчуждения

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС достигают десятков миллионов гривень - Госагентство по управлению зоной отчуждения

09:16 11.04.2020
Спасатели ежедневно фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах Украины - ГСЧС

Спасатели ежедневно фиксируют 700-800 пожаров в экосистемах Украины - ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Изменений радиационного фона нет ни на ЧАЭС, ни в зоне отчуждения, ни за ее пределами - замглавы МВД Украины

Рада рассмотрит второе чтение банковского законопроекта после Пасхи - Корниенко

Закон об открытии рынка земли в Украине направлен на подпись Зеленскому

На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

Огонь в зоне отчуждения ЧАЭС добрался до Припяти – член общественного совета ГАЗО Емельяненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев сможет закрывать на карантин учреждения, если в коллективе обнаружат больных COVID-19 – КГГА

В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

Рада рассмотрит второе чтение банковского законопроекта после Пасхи - Корниенко

Закон об открытии рынка земли в Украине направлен на подпись Зеленскому

Следующее внеочередное заседание Рады инициирует президент по просьбе "Слуги народа" - Корниенко

Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

В Украине правоохранители из-за нарушения карантина открыли уже 56 уголовных производств

Меры социальной изоляции могут быть контрпродуктивны в бедных странах - глава ВОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА