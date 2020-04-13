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20:18 13.04.2020

В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

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В Турции наблюдается резкое снижение темпов распространения COVID-19 - Минздрав

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о значительном снижении количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом, сообщает агентство "Анадолу".

"Благодаря увеличению количества тестов в стране наблюдается резкое снижение количества случаев заражения", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что "в ближайшее время число проведенных в Турции тестов на COVID-19 достигнет 500 тыс."

"В стране наблюдается рост числа вылечившихся от COVID-19", - отметил министр.

Коджа сообщил, что, согласно последним данным, "число зараженных COVID-19 в Турции достигло 61 тыс. 49, заболевание унесло жизни 1 тыс. 296 человек".

Теги: #коронавирус #турция
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