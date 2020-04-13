Более 500 человек с COVID-19 скончались за сутки в Италии

За последние сутки в Италии 566 пациентов с коронавирусом скончались, выявлено 1 тыс. 363 новых случаев заражения, 1 тыс. 224 заболевших вылечились, сообщила в понедельник итальянская Служба гражданской обороны.

По ее данным, общее количество выявленных в стране заражений составляет 159,5 тыс., более 20,4 тыс. пациентов скончались.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться в области Ломбардия, за которой в списке следуют Эмилия-Романья и Венето.