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19:31 13.04.2020

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

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Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке стабилизировалась - губернатор штата

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо считает, что худший период в ситуации с распространением коронавируса в этом американском штате уже позади.

"Хорошая новость заключается в том, что кривая (количества новых заражений) продолжает выравниваться, кажется, мы преодолели пик, рост замедлился", - сказал он на пресс-конференции в понедельник.

В то же время Куомо отметил, что "никто не знает на какое время" стабилизировалась ситуация.

По словам Куомо, общее количество летальных исходов вследствие заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.

Эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке признана самой сложной в США.

Теги: #сша #нью_йорк #коронавирус
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