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19:28 13.04.2020

Таблица поправок к законопроекту о банках составлена - Разумков

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Таблица поправок к законопроекту о банках составлена - Разумков

Таблица поправок к законопроекту №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" ко второму чтению уже составлена, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Так называемая таблица уже сформирована, но решения касательно тех или иных правок, - будут они приняты или отклонены - нет. Когда это будет сделано? Только тогда законопроект можно будет вынести в зал", - заявил Разумков в понедельник в эфире телеканала "Наш".

Законопроект №2571-д "Об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" предусматривает, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены или возвращение экс-владельцу.

Ко второму чтению в документ подали 16335 правок.

Теги: #законопроект #банки #рада #таблица
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