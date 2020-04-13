В Украине правоохранители из-за нарушения карантина открыли уже 56 уголовных производств

В связи с нарушением карантина правоохранителями в Украине открыто 56 уголовных производств и составлено более 6 тыс. админпротоколов, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"С начала карантинных мероприятий в стране следователи полиции открыли 56 уголовных производств, из них 30 по ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) и 26 - связанные с нарушением карантинных мероприятий", - сказано в сообщении МВД на странице в Фейсбуке.

Кроме того, составлено 6042 административных протокола по ст.44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Отмечается, что больше всего правонарушений зафиксировано в Днепропетровской области - 1008, Киеве - 791, Львовской области - 453, Запорожской - 398, Одесской - 303 и Харьковской области - 301. В суд уже направлено 5840 админпротоколов.

Кроме того, за нарушение украинцами карантинных правил самоизоляции составлено 357 админпротоколов.

Также в ведомстве сообщили, что открыто одно уголовное производство по факту умышленного сокрытия главным врачом Иршавской районной больницы Закарпатской области информации о заболевании COVID-19 у пациентки, которая впоследствии умерла.

Для обеспечения карантинного режима и усиленной охраны публичной безопасности на службе находится 23319 правоохранителей.