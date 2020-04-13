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19:32 13.04.2020

Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

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Отменять введенные из-за коронавируса меры нужно поэтапно - глава ВОЗ

Странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, при этом учитывая особенности коронавируса, заявил в понедельник гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад (распространения вируса - ИФ) происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх", - заявил Гебрейесус на брифинге в понедельник.

"Это означает, что меры по сдерживанию нужно снимать медленно", - подчеркнул гендиректор ВОЗ.

По его словам, необходимо предпринимать действия исходя из того, что уже известно о коронавирусе COVID-19, и "как он себя ведет".

Ранее сообщалось, что на этой неделе ослабляют ограничительные меры в Испании, что даст возможность большему числу людей вернуться на работу. Такое решение принял испанский премьер Педро Санчес, чтобы попытаться спасти сильно страдающую от последствий распространения COVID-19 экономику.

Иранские власти начали с субботы 11 апреля возобновлять работу офисов правительственных организаций после недельного режима строгой изоляции.

Кроме того, начать поэтапное смягчение ограничений в ближайшее время планируют Чехия, Австрия, США и ФРГ.

Теги: #коронавирус #воз #ограничения
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