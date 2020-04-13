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19:36 13.04.2020

Следующее внеочередное заседание Рады инициирует президент по просьбе "Слуги народа" - Корниенко

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Следующее внеочередное заседание Рады инициирует президент по просьбе "Слуги народа" - Корниенко

Парламентская фракция "Слуга народа" обратится к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой инициировать проведение внеочередного пленарного заседания Верховной Рады, заявил первый заместитель главы фракции Александр Корниенко.

"Думаю, что завтра с утра мы сможем точно подтвердить это заседание (в среду – ИФ-У) и будем обращаться снова к президенту Украины, чтобы он инициировал заседание", - сказал Корниенко журналистам после заседания фракции в понедельник.

По его словам, между фракцией и главой государства существует договоренность о том, что он будет помогать "Слуге народа" инициировать внеочередные заседания, чтобы не собирать 150 подписей депутатов в период пандемии Covid-19.

Отвечая на вопрос, какие решения депутаты будут принимать на внеочередном заседании, Корниенко рассказал, что в настоящее время подготовлен ряд актуальних законопроектов и предстоит быстро проанализировать, какие из них наиболее неотложны, "чтобы мы не задерживали депутатов в зале и проголосовали какой-то минимум".

"В первую очередь, это второе чтение (законопроекты во втором чтении – ИФ-У) или то, что можно в целом проголосовать, если на это будет согласие всех фракций. Я не думаю, что повестка дня будет какой-то фантастической. Думаю, что два-три – до пяти актов", - отметил депутат.

Корниенко также рассчитывает, что парламент в среду поддержит изменения в регламент, которые ускорят рассмотрение во втором чтении законопроекта по банкам.

Он также сообщил, что кадровый вопрос на внеочередное заседание пока не выносится.

Как сообщалось, при подготовке ко второму чтению в банковский законопроект внесено более 16 тысяч поправок.

Теги: #рада #внеочередное_заседание
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