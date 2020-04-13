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19:02 13.04.2020

На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

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На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

На сервисы электронных услуг Киевской городской государственной администрации (КГГА) осуществляется массированная DDоS-атака, сообщают в Департаменте информационно-коммуникационных технологий гордаминистрации.

"Около 90% попыток атаковать сеть успешно отражаются внутренней системой киберзащиты… За первый час атаки зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу е-сервисов. За 20 минут система киберзащиты смогла отклонить около 4 миллиардов атакующих запросов", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник вечером.

Согласно информации, система киберзащиты обеспечила работоспособность всех городских сервисов. Однако система и внешние каналы связи работают со значительной нагрузкой, из-за чего возможны временные ограничения доступа к е-сервисам или городским сайтам.

"Благодаря правильным настройкам и гибкой многоуровневой защите специалисты минимизировали потери от кибератаки и смогли разблокировать трафик для городских е-сервисов. Мы уже передали информацию об инциденте в правоохранительные органы и делаем все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Могу сказать точно, что по продолжительности и количеству атакующих ботов подобных вызовов в Украине еще не было", - сообщил директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

В пресс-службе КГГА добавили, что несмотря на то, что специалисты по кибербезопасности продолжают нейтрализовать DDоS-атаки и делают все от них зависящее для качественной работы е-сервисов, возможны временные ограничения в доступе к городским сайтов. Городские власти просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Теги: #кгга #кибератака
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