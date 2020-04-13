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16:38 13.04.2020

В зоне отчуждения ЧАЭС на левом берегу р.Припять возгораний нет – ГАЗО

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В зоне отчуждения ЧАЭС на левом берегу р.Припять возгораний нет – ГАЗО

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками лесной охраны Государственного агентства по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) продолжают тушение пожаров в Корогодском и Денисовецком лесничествах.

"Пожар на территории Котовского лесничества ликвидирован… Наблюдается горение подстилки на дамбе водохранилища-охладителя, а именно между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти. Если наблюдать за левым берегом с моста, то может сложиться впечатление, что и там имеется задымление. Хотим еще раз подчеркнуть - на левом берегу реки Припять никаких возгораний нет!" - говорится в сообщении ГАЗО, обнародованном в понедельник днем.

Согласно информации, основные очаги пожаров находятся в районе с. Новый Мир, с.Старая Рудня, с.Кливин и с.Чистогаловка. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

В районе с.Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции Янов.

"Принимаются все меры по максимальному сдерживанию огня, недопущению и распространению его движения дальше на лесные массивы", - говорится в сообщении.

Всего на территории зоны отчуждения привлечено более 390 человек и 90 ед. техники.

Теги: #чаэс #чернобыльская_зона #возгорания
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