Программа деятельности Кабмина предусматривает создание эффективных систем медиации, третейских судов и альтернативных госсудам арбитражей

Программа деятельности Кабинета министров Украины предусматривает создание эффективных систем медиации, третейских судов и арбитражей, альтернативных государственным судам.

Об этом говорится в проекте постановления №3330 от 13 апреля.

В частности, пункт программы о развитии и укреплении правового государства предусматривает защиту бизнеса и граждан от проявлений рейдерства, обмана, увеличение привлекательности Украины для инвесторов благодаря их уверенности в незыблемости прав на соответствующие активы, а также обеспечение эффективных процессов в процедурах банкротства.

Также предполагается создание эффективных систем медиации, третейских судов и арбитражей, альтернативных государственным судам.

Кроме того, предусматривается предоставление незащищенным слоям населения доступной и качественной бесплатной правовой помощи, а также решение системных проблем в сфере защиты прав и свобод человека.

Среди прочего предусматривается, создание гуманистической системы исполнения уголовных наказаний, которая будет гарантировать безопасность общества и обеспечивать социальное исцеление человека.