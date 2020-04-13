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15:17 13.04.2020

Рада в 18 раз увеличила штрафы за уничтожение растений, нарушение правил пожарной безопасности, включая сжигание сухостоя

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Рада в 18 раз увеличила штрафы за уничтожение растений, нарушение правил пожарной безопасности, включая сжигание сухостоя

Верховная Рада увеличила в 18 раз увеличить размер штрафа за уничтожение или повреждение объектов растительного мира и загрязнение атмосферы, сообщает сайт парламента.

За соответствующий законопроект проголосовало в целом 328 народных депутатов.

Рада также проголосовала, чтобы спикер парламента Дмитрий Разумков незамедлительно подписал законопроект и отправил его на подпись президенту.

Законопроект №2339 предлагает внести соответствующие изменения Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях Так, законодательной инициативой предлагается увеличить штрафы за загрязнение атмосферного воздуха вредными для жизни, здоровья людей или для окружающей среды веществами, отходами или другими материалами промышленного или иного производства, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды - от 1800 до 3600 (в действующем законодательстве - от 100 до 200 – ИФ) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, а также стерни, сухих дикорастущих трав, растительности или ее остатков на землях сельскохозяйственного назначения огнем или иным общеопасным способом предлагается наказывать штрафом от 5400 до 9000 (в действующем законодательстве - от 300 до 500 – ИФ-У) необлагаемых минимумов доходов граждан Авторы законопроекта предлагают за нарушение требований пожарной безопасности в лесах установить штраф на граждан от 90 до 270 (в действующем законодательстве – от 5 до 15- ИФ-У) необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц - от 270 до 900 (в действующем законодательстве – от 15 до 50 – ИФ-У) необлагаемых минимумов доходов граждан.

В законопроекте предусматривается, что уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространение его на значительной площади, влекут наложение штрафа на граждан от 270 до 900 (в действующем законодательстве – от 15 до 50 – ИФ-У) необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц - от 630 до 1080 (в действующем законодательстве – от 35 до 60 – ИФ) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Предлагается, что за выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков со степной, водно-болотной и другой естественной растительности или ее остатков и опавшей листвы на землях сельхозназначения, в полосах отвода автомобильных и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях и газонах в населенных пунктах без соблюдения порядка, установленного центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование госполитики в сфере охраны окружающей природной среды, влечет наложение штрафа на граждан от 180 до 360 (в действующем законодательстве – от 10 до 20 – ИФ) необлагаемых минимумов доходов граждан, и на должностных лиц - от 900 до 1260 (в действующем законодательстве – от 50 до 70 – ИФ) необлагаемых минимумов. За те же действия, совершенные в пределах территорий и объектов природно-заповедного фонда, предлагается наказывать штрафом граждан от 360 до 720 (в действующем законодательстве – от 20 до 40 – ИФ) необлагаемых минимумов доходов граждан, и должностных лиц - от 1260 до 1800 (в действующем законодательстве –от 70 до 100 – ИФ-У) необлагаемых минимумов.

Законопроект №2339 О внесении изменений в некоторые законы для сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира) был зарегистрирован в Раде 29 октября 2019 года.

Теги: #поджег #рада #штрафы
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