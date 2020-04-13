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14:56 13.04.2020

Замглавы МИД Украины и посол Польши почтили память погибших в Катыни

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Замглавы МИД Украины и посол Польши почтили память погибших в Катыни

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар и посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий в Киеве почтили память погибших польских военнослужащих в результате расстрела в Катыни в 1940 году.

"Сегодня 80-я годовщина Катынского преступления. По приказу Кремля, НКВД расстреляло около 22 тыс. польских офицеров и служащих, среди которых были и этнические украинцы. Вместе с послом Польши в Украине Бартошем Цихоцким почтили память погибших в Быковне, соблюдая требования карантина", - написал Боднар в Twitter.

Министерство иностранных дел Украины также заявило, что разделяет горе и боль невосполнимых утрат от деяний коммунистического тоталитарного режима.

"Сегодня - 80-я годовщина Катынского преступления - одного из ужасных военных преступлений коммунистического режима - массовой казни военнопленных польских офицеров. Разделяем огромное горе и боль невосполнимых утрат от деяний коммунистического тоталитарного режима", - говорится в сообщении МИД Украины в Twitter в понедельник.

Теги: #катынь #память #польша #украина
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