Турция передала Украине первую партию гуманитарной помощи - посол

Турция передала Украине первую партию гуманитарной помощи, состоящей из 3500 хирургических масок и 100 халатов в связи с пандемией Covid-19, сообщил посол Украины в Турции Андрей Сыбига.

"Настоящий друг познается в беде. Искренне благодарны Университету Башкент за первую партию гуманитарной помощи, предоставленной Украине для борьбы с COVID-19 (3500 хирургических масок и 100 халатов). Солидарность и взаимопомощь станут залогом нашего успеха в преодолении всемирной пандемии", - написал он в Twitter в понедельник.

Кроме того, посол добавил, что "самый большой турецкий инвестор в Украину" компания Turkcell (Lifecell в Украине) пожертвовал 2 аппарата искусственной вентиляции легких больницам в Киеве и Умани и предоставил бесплатные услуги мобильной передачи данных (20 ГБ) и голосовой связи (1500 минут на все сети) примерно 15 тыс. врачам в Украине.

"Мы благодарны за вашу солидарность", - подчеркнул Сыбига.