США передали дополнительные транспортные средства для ВСУ

США передали дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины, сообщает посольство США в Украине.

"Даже во время Covid-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Посольство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.