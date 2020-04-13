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14:36 13.04.2020

США передали дополнительные транспортные средства для ВСУ

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США передали дополнительные транспортные средства для ВСУ

США передали дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины, сообщает посольство США в Украине.

"Даже во время Covid-19 предоставление нашей помощи Украине в области безопасности продолжается постоянно! На прошлой неделе мы доставили дополнительные транспортные средства, которые Вооруженные силы Украины смогут использовать в зоне проведения ООС", - говорится в сообщении посольства в Twitter в понедельник.

Посольство также подчеркнуло, что Соединенные Штаты решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины перед лицом российской агрессии.

Теги: #всу #сша #помощь
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