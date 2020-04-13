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13:28 13.04.2020

Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

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Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

Возможности поставок в украинские больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба президента, в настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Зеленский.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание #ивл
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