Украинские больницы могут обеспечить аппаратами ИВЛ отечественного производства – совещание у Зеленского

Возможности поставок в украинские больницы аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства обсудили на традиционном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает пресс-служба президента, в настоящее время проверяют технические параметры аппаратов двух украинских компаний, и если их показатели качества будут соответствовать зарубежному оборудованию, украинские больницы получат сотни аппаратов уже в ближайшие недели.

"Стоимость таких аппаратов искусственной вентиляции легких в разы меньше, чем зарубежного оборудования. Мы сможем лучше обеспечить наших врачей и спасти больше жизней", - отметил Зеленский.