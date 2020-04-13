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13:00 13.04.2020

Треть украинцев, уехавших из Польши из-за карантина, интересуются возможностью вернуться назад - данные опроса

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Треть украинцев, уехавших из Польши из-за карантина, интересуются возможностью вернуться назад - данные опроса

33% граждан Украины, уехавших из Польши из-за карантина, интересуются возможностью вернуться назад, а 51% украинцев в Польше хотят остаться и продолжать работу в этой стране, свидетельствуют данные анализа звонков и обращений украинцев на "горячую линию" в рамках социальной программы помощи украинцам "Мы вместе".

"51% украинцев хотят остаться и продолжать работу в Польше. Их волнуют вопросы, как продлить разрешения на работу либо легальное пребывание, срок действия которых закончился во время карантина. А те, кто выехал в Украину, интересуются возможностью вернуться в Польшу сейчас или после окончания карантина - это 33% позвонивших", - говорится в пресс-релизе аналитического центра польской компании по международному трудоустройству "Gremi Personal", которая запустила в Польше и Украине программу помощи украинцам "Мы вместе".

По данным компании, работой в Польше интересуются в основном украинцы, которые работали в сфере отельных и ресторанных услуг, туристическом бизнесе или компаниях, которые производили комплектующие на экспорт для стран, находящихся в очаге пандемии .

22% украинцев при обращении на бесплатную телефонную линию программы интересуют вопросы пересечения украино-польской границы. Из них половина респондентов беспокоятся, не будет ли последствий в виде депортации, если они превысили срок пребывания по визе или в рамках безвизового движения в Польше. При этом в компании напомнили, что польское правительство приняло решение об автоматическом продлении виз и разрешений на временное пребывание и работу на 30 дней от дня окончания карантина. Однако это нововведение не коснулось тех, кто находится в Польше по биометрическим паспортам.

Начиная со дня запуска "горячей линии" 2 апреля было обработано 1 287 обращений украинцев.

Теги: #коронавирус #украинцы #карантин #соцпрограмма #польша
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