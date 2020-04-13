Большинство богослужений в Вербное воскресенье прошли с соблюдением установленных карантинных ограничений - МВД

В Украине в течение 12 апреля прошло более 14,5 тыс. богослужений, публичную безопасность во время которых обеспечивали более 15 тыс. полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, сообщает Министерство внутренних дел Украины.

"В целом на протяжении 12 апреля состоялось более 14,5 тыс. богослужений, в которых приняли участие почти 127 тыс. граждан. Преимущественно религиозные мероприятия прошли без грубых нарушений правил карантина людей. Самые многочисленные религиозные службы прошли во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

К обеспечению безопасности привлекались более 14 тыс. сотрудников Национальной полиции Украины и более тысячи военнослужащих Нацгвардии.

"Богослужения совершались как при открытых храмах с ограниченным доступом не более 10 человек, так и на прилегающих территориях. В основном, религиозные мероприятия проводились с соблюдением установленных ограничений", - подчеркивают в МВД.

Как сообщалось, между представителями МВД и Всеукраинского совета церквей была достигнута договоренность, что на время действия карантинных мер богослужения во всех храмах Украины, в том числе в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских Ночи Бараат и начала месяца Рамадан, будут проводиться только с участием священнослужителей и обеспечивающих онлайн-трансляцию лиц. Прихожане смогут посещать храмы индивидуально по одному-два человека, когда богослужения там проходить не будут.

В то же время 12 апреля в праздник Входа Господнего в Иерусалим (т.н. "Вербное воскресенье") в ряде церквей во многих регионах Украины проходили службы при массовом скоплении народа, о чем писали в соцсетях и в СМИ.