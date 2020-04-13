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12:21 13.04.2020

Правоохранители составили 814 протоколов в отношении нарушителей карантина в Киеве - мэр

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Правоохранители составили 814 протоколов в отношении нарушителей карантина в Киеве - мэр

Правоохранители составили уже 814 админпротоколов в отношении нарушителей введенных ограничительных мер в украинской столице, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции в понедельник.

"Я все время призываю жителей столицы понять всю серьезность угрозы. Призываю беречься и соблюдать ограничения. И я благодарен тем людям, которые прислушиваются. Тем же, кто пренебрегает правилами и приводит примеры стран, где, мол, не такие строгие ограничения, советую: посмотрите, как сейчас разворачивается ситуация в той же Москве! Это не так далеко, как США, Италия и Испания. Может, поймете, что ограничения в столице были введены вовремя? И ради вашей безопасности!", - подчеркнул Кличко.

"В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе. Патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространению Covid, полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - добавил мэр столицы.

По его словам. из общего количества 91 протокол был составлен за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, 21 - за нахождение в составе группы более двух человек, 26 - за посещение парков и скверов, 7 - за посещение спортивных и детских площадок, 66 протоколов - за нарушение правил самоизоляции.

В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 тыс грн, сообщил Кличко.

Он подчеркнул, что городская власть делает все, чтобы избежать инфекционного взрыва. "Поэтому не надо искать поводов, чтобы не соблюдать правила! Это ваше здоровье и жизнь. Это безопасность ваших родных и близких", - сказал Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко #нарушители
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