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12:14 13.04.2020

За период карантина СБУ установила 154 человека, распространявших фейки о коронавирусе

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За период карантина СБУ установила 154 человека, распространявших фейки о коронавирусе

Служба безопасности Украины в период действия карантина в связи с пандемией COVID-19 установила 154 человека, которые распространяли фейки о коронавирусе, заблокировано более 2 тысяч интернет-сообществ с общей аудиторией более 700 тыс. человек, сообщает пресс-центр СБУ.

«Киберспециалисты Службы постоянно анализируют интернет-контент, который в основном распространяется с российского информационного пространства - он направлен на создание искусственной паники, содержит призывы к нарушению условий карантина», - говорится в сообщении украинской спецслужбы.

В частности, среди выявленных 154 человек, распространявших фейки о коронавирусе - 8 интернет-агитаторов, которые целенаправленно действовали по заданию российской стороны.

«Такие агитаторы работали в Одессе, Днепре, Львове, Херсоне и Киеве. В отношении них следователи СБУ начали уголовные производства по ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)», - информируют в СБУ.

Информация по остальным 146 людям, распространявшим неправдивую информацию, передана в Национальную полицию Украины. Треть из этих людей, как отмечают в СБУ, уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка.

В спецслужбе напоминают, что ранее глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложения продлить санкции в отношении российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.

«Фейки в странах устоявшейся демократии приравниваются к оружию массового уничтожения. Против Украины продолжается гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продлении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно - сохраним безопасность государства в целом », - подчеркнул Баканов.

Теги: #коронавирус #фейки #сбу
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