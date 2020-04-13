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12:13 13.04.2020

Количество заболевших Covid-19 медработников в Кировоградской области достигло 54

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54 из 142 жителей Кировоградской области, у которых было подтверждено коронавирусное заболевание Covid-19, являются медицинскими работниками, сообщил глава Кировоградской обладминистрации Андрей Балонь.

На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что из общего количества инфицированных коронавирусом, обнаруженыных за 12 апреля, 13 – жители областного центра, г.Кропивницкий. "Из них медработника Центральной городской больницы Кропивницкого, 1 медработник частной клиники, 1 медработник Центра экстренной медицинской помощи, 7 жителей города, которые были контактными по предыдущим случаям", - написал Балонь.

Также, по его словам, в воскресенье ПЦР-диагностика подтвердила коронавирусное заболевание у троих жителей Кропивницкого района, все они являются медиками: это медработница Центральной городской больницы г.Кропивницкий, которая проживает в с.Бережинка, медработница частной клиники из с.Подгайцы и медработница Центра экстренной медицинской помощи из с.Гирниче.

Кроме того, коронавирус диагностирован у медработницы Голованевской центральной районной больницы, которая находилась в отпуске в другой области, где контактировала с иностранцами, что, вероятно, стало причиной инфицирования.

"Новых подтвержденных случаев коронавируса среди детей за 12 апреля не зафиксировано", - сообщил Балонь.

Он также рассказал, что количество летальных случаев заболевания в области достигло семи: 12 апреля в Центральной городской больницы в Кропивницком от воспаления легких умерла 88-летняя женщина.

В настоящее время в области проходят лечение 135 людей, у которых был диагностирован Covid-19.

"Прослеживается увеличение количества больных COVID-19 среди жителей Кировоградской области. Это закономерный рост, поскольку инфицированные коронавирусом являются контактными лицами с ранее выявленными больными. Есть, к сожалению, летальные случаи. Все они касаются людей, которые имели хронические сопутствующие заболевания. В очередной раз прошу сознательно относиться к серьезности ситуации. Берегите себя и своих близких!", - написал Балонь.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 13 апреля зафиксировано 3 тыс. 102 случая заболевания Covid-19, 97 человек выздоровели, 93 скончались. В том числе за сутки было получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях заболевания, 10 ранее заболевших умерли, 8 – выздоровели. В Кировоградской области сообщалось о 142 случаях заболевания, из них 24 новых.

Теги: #медработники #кировоградская_обл #коронавирус
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