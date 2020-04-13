В зоне отчуждения ЧАЭС продолжает гореть трава и лесная подстилка

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям совместно с сотрудниками лесной охраны Государственного агентства по управлению зоной отчуждения продолжают тушение пожаров в Корогодском и Денисовецком лесничествах.

"Ситуация в Корогодском лесничестве полностью контролируется, привлечены все необходимые силы и средства: 140 человек и 30 единиц техники, из них от ГСЧС более 90 человек и 20 единиц техники. Принимаются меры по локализации данного очага пожара", - указывается в сообщении пресс-службы ГСЧС в Facebook.

В Денисовецком лесничестве продолжаются работы в районе населенного пункта Новый Мир, где отмечается горение травяного настила и лесной подстилки.

"На данном участке привлечено более 250 человек и около 60 единиц техники, из них от ГСЧС более 200 человек и 40 единиц техники", - подчеркивается в сообщении.

Пожар на территории Котовского лесничества по состоянию на утро 13 апреля ликвидирован.

Всего в зоне отчуждения привлечены 390 человек и 90 единиц техники, из них от ГСЧС более 300 человек и 60 единиц техники, в том числе авиация.

Радиационный фон по г. Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (г. Киев - 0,011 мР/час, Киевская область - в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (г. Чернобыль - 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час).

Как сообщалось, 4 апреля в 13:22 в ГСЧС поступила информация, что в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения Чернобыльской АЭС вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.