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11:46 13.04.2020

В Северной Корее заявляют, что пока не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

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В Северной Корее заявляют, что пока не выявили ни одного случая заражения коронавирусом

В КНДР до сих пор не выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции, говорится в докладе кабинета министров страны, представленном 3-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) республики.

"В области здравоохранения в общегосударственном масштабе интенсивно провели медицинское наблюдение и работу по изоляции для предотвращения заболевания COVID-19, и в нашей стране до сих пор не найден ни один зараженный", - говорится в докладе правительства, которое цитирует в понедельник информационное агентство ЦТАК.

В документе говорится, что кабинет министров будет и дальше вести "содержательную работу по упрочению материально-технической базы, непрерывно укреплять государственную чрезвычайную противоэпидемическую работу для предотвращения распространения COVID-19, ставя во главу угла безопасность жизни народа".

В конце января из-за угрозы распространения COVID-19 власти КНДР задействовали меры для действий в режиме чрезвычайной ситуации. В частности, была перекрыта граница с КНР, ужесточена проверка прибывающих в Северную Корею иностранцев.

В феврале срок карантина для иностранцев и граждан КНДР, побывавших за границей, и тех, кто контактировал с такими людьми, продлили до 30 дней.

Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) на состоявшемся в минувшие выходные под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына заседании призвало последовательно принимать "строгие национальные контрмеры для всемерного предотвращения проникновения вируса в условиях экспансии заболевания в мире".

На начало апреля, по данным ЦТАК, около 500 человек оставались на карантине по всей КНДР.

Около 2, 2 тыс. граждан Северной Кореи и два иностранца оставались в изоляции.

Теги: #коронавирус #кндр
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