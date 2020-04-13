В Киеве и Киевской области подтверждены 16 случаев COVID-19 у медицинских работников - ОГА

По состоянию на 8:00 13 апреля в Киеве и Киевской области подтверждено 16 случаев COVID-19 у медицинских работников, сообщает Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации.

"Случаи COVID-19 подтвержден у 16 медицинских работников, из которых 12 работают в медицинских учреждениях города Киева, 4 в учреждениях здравоохранения Киевской области (Белая Церковь, Вишневое, Боярка)", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Также сообщается, что коронавирус был подтвержден у водителя экстренной медицинской помощи в г. Бровары.

Как сообщалось, всего в Киевской области по состоянию на утро 13 апреля подтверждены 216 случаев COVID-19, в Киеве - 495 случаев. В целом по Украине зафиксировано 3 тыс. 102 случая заболевания COVID-19, из них 325 за минувшие сутки.