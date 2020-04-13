В Харьковской области у 11-месячного ребенка зафиксировано подозрение на COVID-19, он в реанимации - глава ОГА

За минувшие сутки в Харьковской области не зафиксировано новых подтвержденных случаев COVID-19, но зарегистрировано подозрение у 11-месячного ребенка.

"Зафиксировано подозрение на коронавирус у 11-месячного ребенка из Харькова, который госпитализирован в реанимационное отделение областной детской инфекционной больницы. Ребенок с матерью вернулась из Киева. Мать с ребенком находится в больнице и сегодня также будет обследована лабораторно", - написал глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на своей странице в Facebook.

По словам Кучера, установлено двое людей, контактировавших с ребенком.

Кроме того, за минувшие сутки опровергнуто 1 подозрение на COVID-19.

В общей сложности на утро понедельника в Харьковской области зафиксировано 60 подозрений на COVID-19, из которых 11 случаев подтверждено, 20 опровергнуто.

Остальные - на стадии проверки. 4 заболевших входят в возрастную группу от 20 до 40 лет, столько же - в группу от 40 до 60 лет. 3 человека - старше 60 лет.

Большинство заболевших (8 человек) - харьковчане.