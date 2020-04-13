События

11:23 13.04.2020

В РФ за сутки зафиксировано 2,5 тыс. новых случаев COVID-19, общее число выросло до 18,3 тыс. - оперштаб

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Свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число заболевших в стране превысило 18,3 тыс., сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 2558 в 62 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в понедельник.

Из 2 тыс. 558 новых случаев 1 тыс. 355 зарегистрировано в Москве, 495 - в Московской области, 121 - в Санкт-Петербурге, отмечают в штабе.

"В России нарастающим итогом зарегистрировано 18 тыс. 328 случаев (+16,2%) коронавирусной инфекции в 82 регионах", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #коронавирус
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