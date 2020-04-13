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10:59 13.04.2020

Проектный офис реформ Минобороны сообщил о своей ликвидации, оборонное ведомство – об учреждении Директората оборонной политики

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Проектный офис реформ Минобороны сообщил о своей ликвидации, оборонное ведомство – об учреждении Директората оборонной политики

Проектный офис реформ при Министерстве обороны Украины подтвердил факт своей ликвидации.

"11 апреля на сайте Министерства обороны был опубликован приказ N120 от 10.04.2020 за подписью министра обороны Андрея Тарана. Этим приказом прекращается деятельность Проектного офиса реформ в структуре Министерства обороны", - говорится в сообщении на странице Офиса реформ Минобороны в Facebook в понедельник.

В Офисе реформ отметили, что он был создан из волонтерского движения, и его деятельность всегда была направлена на развитие и укрепление ВСУ в тесной коммуникации с военными, международными партнерами и патриотами Украины. Поэтому команда Офиса реформ готовит отчет о работе офиса в течение 2015-2020 годов.

"На этой неделе мы проведем брифинг, во время которого отчитаемся о работе Офиса, проанализируем последние события, расскажем о проектах, требующих общественного контроля, и анонсируем дальнейшие перспективы деятельности Офиса за пределами министерства обороны", - подчеркивается в сообщении. О дате и времени проведения брифинга будет сообщено дополнительно.

В Офисе добавили, что практический опыт и экспертиза в сфере обороны за эти пять лет - сверхважные достижения, которые они планируют и в дальнейшем эффективно использовать в интересах Украины.

В Министерстве обороны отметили, что Проектный офис реформ был консультативно-совещательным органом при ведомстве, а для реализации целей и целей оборонной реформы в Украине приказом главы ведомства введен в действие Директорат оборонной политики (ДОП).

"Сегодня, как никогда, руководством Министерства обороны Украины и командованием ВС прилагаются усилия для проведения реформирования на стратегическом уровне, в области управления человеческими ресурсами и в оборонно-промышленном комплексе. Именно эти три направления определены приоритетными для подтверждения со стороны министерства обороны США прогресса во внедрении оборонной реформы в Украине. Поэтому приказом министра обороны Украины Андрея Тарана введен в действие Директорат оборонной политики", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь министра обороны Светлана Павловская отметила, что руководство ведомства в этом направлении тесно сотрудничает со стратегическими советниками - представителями оборонных ведомств стран-членов НАТО, где каждый из советников имеет значительный опыт службы и пребывания на руководящих должностях в вооруженных силах своих стран. По ее словам, такое сотрудничество является крайне важным для реализации реформирования в рамках деятельности Директората.

"В Директорат оборонной политики могут прийти работать все, кто готов участвовать в реформировании оборонного ведомства. Приглашаем членов Проектного офиса… принять участие в конкурсах на государственную службу, чтобы работать на штатных должностях в Директорате", - заявила она.

Теги: #всу #стратегия #политика #минобороны #реформы
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