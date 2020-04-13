Лишь чуть более половины киевлян считают угрозу коноравируса для себя реальной, но 92% поддерживают требование носить маски – соцопрос "Рейтинга"

53% киевлян видят реальной угрозу коронавируса для себя и своей семьи, а 40% - противоположного мнения, свидетельствуют результаты социсследования "Общественно-политические настроения киевлян", проведенного агентством "Рейтинг" 4-7 апреля.

При этом 92% опрошенных поддерживают введение требования обязательного ношения маски в общественных местах. 71% - поддерживают решение городских властей Киева о закрытии метрополитена на время карантина (21% - против), 65% - не возражают относительно ограничений на посещение парков, лесополос, прибрежных зон на время карантина (31% - против).

59% респондентов сообщили, что имели работу до введения карантина. Из них 21% отметили, что продолжают работать в обычном режиме после введения ограничений, 22% работают дистанционно, 13% находятся в отпуске по собственному желанию и только 3% потеряли работу.

В ходе исследования были опрошены 2000 жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.