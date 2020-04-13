В Украине за минувшие сутки 325 новых случаев Covid-19, 10 ранее заболевших умерли, 8 выздоровели – Минздрав

3 тысячи 102 случая заболевания Covid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на утро 13 апреля, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 97, а скончавшихся – 93, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

"В течение 12 апреля получено 325 сообщений о новых подтвержденных случаях… В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 93 человека, из них 47 мужчин и 46 женщин… 97 человек уже выздоровели, из них 2 детей - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - сообщается на странице ЦОЗ в Facebook в понедельник утром.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине было 2 тыс 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, количество выздоровевших пациентов (89) превысило количество летальных случаев (83). Таким образом, за минувшие сутки количество летальных случаев возросло на 10, количество случаев выздоровление - на 8.

Всего в Украине коронавирусная болезнь обнаружена:

В Винницкой области - 194 случая (8 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания;

Волынская область - 78 случаев (2 выздоровели), из них 7 новых;

Днепропетровская область - 60 случаев (5 выздоровели), из них 2 новых;

Донецкая область - 11 случаев (1 выздоровел), за минувшие сутки новых случаев нет;

Житомирская область - 94 случая, в том числе за минувшие сутки 20 новых случаев заболевания;

Закарпатская область - 92 случая (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 10 новых случаев;

Запорожская область - 85 случаев заболевания (10 выздоровели), из них 2 новыхя;

Ивано-Франковская область - 300 случаев (12 выздоровели), из них 9 новых;

г.Киев - 495 случаев, в том числе за минувшие сутки 79 новых случаев;

Киевская область - 216 случаев (9 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 57 новых;

Кировоградская область - 142 случая, из них 24 новых;

Львовская область - 124 случая (6 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 13 новых;

Луганская область - 3 случая заболевания, за минувшие сутки новых случаев нет;

Николаевская область - 5 случаев, из них 3 новых;

Одесская область - 69 случаев, в том числе за минувшие сутки 6 новых;

Полтавская область - 25 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет;

Ровенская область - 125 случаев (7 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 6 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления;

Сумская область - 74 случая (2 выздоровели), в том числе за минувшие сутки один новый случай заболевания;

Тернопольская область - 273 случая заболевания (7 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 30 новых случаев заболевания и 4 - выздоровления;

Харьковская область - 11 случаев заболевания, за минувшие сутки новых случаев нет;

Херсонская область - 31 случай, новых нет;

Хмельницкая область - 22 случая (3 выздоровели), в том числе за минувшие сутки 3 новых случая заболевания;

Черкасская область - 102 случаев заболевания (1 выздоровел), в том числе 3 новых;

Черновицкая область - 462 случая (21 выздоровел), в том числе за минувшие сутки 30 новых;

Черниговская область - 9 случаев, за минувшие сутки новых случаев нет.

На амбулаторном лечении по состоянию на утро понедельника находится 1 731 пациент. Всего госпитализированы 1 179 человек, из них 49 дети. Таким образом, количество госпитализированных за сутки выросло на 79, в том числе детей – на одного.

Всего в Украине исследовано 32 тысячи 496 образцов методом ПЦР (лабораторная диагностика).