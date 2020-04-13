В Тернопольской области за сутки подтверждено 35 новых случаев заболевания COVID-19, больше всего заболевших - в Монастырыском районе

Количество диагностированных случаев коронавирусной болезни Covid-19 в Тернопольской области возросло на 35 случаев по состоянию на 10:00 12 апреля и достигло 243 больных, сообщает Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом в воскресенье утром.

«Согласно данным областного лабораторного центра по состоянию на 10:00 12 апреля на Тернопольщине 243 случая COVID-19, 5 - летальных, три человека выздоровели», - говорится в сообщении, на странице Тернопольского городского штаба по борьбе с коронавирусом в соцсети Фейсбук.