Во Львовской области зафиксировали 111 случаев заболевания коронавирусом—горсовет

111 случаев заболевания коронавирусом зафиксированы во Львовской области сегодня, 12 апреля по состоянию на 08:00 утра, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Львова Галину Сличну.

«По состоянию на 08.00 во Львове и Львовской области подтверждены 111 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 – летальные, 6 выздоровели», – указано в сообщении.

В областной инфекционной больнице находится 75 человек, из них в реанимации - 8 человек, на аппаратах ИВЛ 3 пациента.