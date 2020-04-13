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09:58 13.04.2020

Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

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Количество заболевших COVID-19 военнослужащих ВСУ увеличилось до 19 - командование Медсил

По состоянию на 7:00 13 апреля среди военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтверждено 19 случаев COVID-19, в том числе один выздоровевший и один летальный.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) - 214 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток - 25 человек", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что по состоянию на вечер 12 апреля с помощью ПЦР-тестирования была подтверждена коронавирусная инфекция у сотрудника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован в областную инфекционную больницу с диагнозом "двусторонняя пневмония". Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Командование Медсил отмечает, что чаще всего военнослужащие заражаются во время эпизодических встреч с друзьями и родственниками, которые не входят в круг лиц, с которыми заболевший общается каждый день и живет вместе.

Как сообщалось, по состоянию на 09:00 13 апреля подтверждены 3102 случая COVID-19, из которых 93 летальные, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 325 новых случаев.

Теги: #всу #коронавирус
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