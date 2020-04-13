В Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19, один пациент выздоровел - ОГА

По состоянию на 9:00 13 апреля в Закарпатской области подтверждены 92 случая COVID-19, сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

"92-м лицам установлен диагноз COVID-19, 14 из которых - медицинские работники", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Среди заболевших - 4 летальных случая, в том числе один врач. Также был подтвержден один случая выздоровления от коронавирусной инфекции.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на 9:00 12 апреля зафиксировано 2 777 случаев заболевания COVID-19, из них в Закарпатской области 82 случая.